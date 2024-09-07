الأمن الوطني يقبض على 5 متورطين بالغش الإلكتروني

اعلن جهاز الامن الوطني، اليوم السبت (7 أيلول 2024)، القبض على خمسة متورطين بالغش الإلكتروني في محافظتي الأنبار والبصرة.

وذكر الجهاز في بيان، إنه "مع انطلاق الدور الثاني للامتحانات الوزارية للصفوف المنتهية كثفت مفارزنا من متابعتها للمتاجرين والمروجين لسماعات الغش الإلكترونية حفاظا على انسيابية سير الامتحانات".

وأضاف أنه "على إثر هذه المتابعات تمكنت مفارزنا في محافظتي الأنبار والبصرة من إلقاء القبض على (5) متهمين أحدهم يعد المصدر الرئيس لسماعات الغش الإلكتروني في البصرة وقبل محاولته الهروب خارج البلاد، وآخر في الأنبار كان يؤدي الامتحان بديلا عن الطالب المسجل لدى المدرسة من خلال تزوير البطاقة الامتحانية والهوية"، مبينا "إما الثلاثة الآخرين فقد ضبط بحوزتهم سماعات غش إلكتروني استخدموها أثناء أداء الامتحان".

وتابع الجهاز انه "تمت إحالة المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق القانون".