بحوزتهم 4 طائرات مسيرة.. الإطاحة بتاجري مخدرات في الديوانية

أعلنت قوة مشتركة من مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بالاشتراك مع مديرية الاستخبارات في الديوانية، اليوم الاثنين، الإطاحة بتاجري مخدرات بحوزتهم 4 طائرات مسيرة وسلاح ناري في المحافظة.

وذكرت قيادة شرطة الديوانية، في بيان انه بهدف الحد من ظاهرة تعاطي وتجارة المواد المخدرة التي بدأت تنتشر في الآونة الأخيرة خصوصا بين شريحة الشباب وبأشراف من قبل قائد شرطة محافظة الديوانية، نفذت قوة مشتركة من المخدرات والاستخبارات في الديوانية ضمت عدد من الضباط والمنتسبين عملية نوعية تم الاعتماد فيها على الجهد الاستخباري وجمع المعلومات من قبل المصادر الخاصة، تمكنت خلالها من إلقاء القبض على متهمين اثنين مطلوبين للقضاء بتجارة المخدرات بعد أن ضبط بحوزتهم 4 طائرات مسيرة".

وأشارت الى ان "المتهمين ضبط أيضا بحوتهم كمية من مادة الكريستال المخدرة ومسدس ومخزن عتاد إضافة إلى رأس مشعل كوزان يستخدم لصناعة امبولات التعاطي، مضيفة انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم"