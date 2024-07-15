تدمير "وكر للإرهابيين" شرق صلاح الدين

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، عن تدمير "وكر للإرهابيين" شرق محافظة صلاح الدين.

وقالت القيادة في بيان، إنه "بعد العملية الأمنية الناجحة التي نفذت في ناحية (قره هنجير) شرق كركوك يوم الأحد، من قبل القطعات الأمنية في محافظة السليمانية، والتي أسفرت عن قتل أحد عناصر عصابات داعش الإرهابية وإلقاء القبض على إرهابي آخر، ومن خلال التحقيق معه فقد اعترف بوجود وكر مهم لعناصر داعش في جبال بلكانه ضمن قاطع عمليات شرق صلاح الدين".

وأضاف البيان أنه "بالتنسيق العالي بين جهاز الأمن الوطني والمديرية العامة لعمليات جهاز اسايش - اقليم كردستان وبإشراف ومتابعة وتخطيط خلية الاستهداف الجوي التابعة ل‍قيادة العمليات المشتركة واستخدم الموارد الفنية، تم رصد الوكر وبداخله عناصر إرهابية".

ولفت بيان القيادة الى "تمكن صقور الجو بواسطة طائرات F_16 التابعة لقيادة القوة الجوية وفقاً لهذه المعلومات المؤكدة من استهداف هذه الوكر، وتدميره بالكامل على رؤوس العناصر الإرهابية".