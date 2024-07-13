الأخبار

بيان من مكافحة الإرهاب حول الرواتب


أصدر جهاز مكافحة الارهاب، اليوم السبت، بيانا حول رواتب.

وقال الجهاز في بيان انه "استنادا الى التوجيهات الحكومية وتماشيا مع البرنامج الحكومي نود ان الاعلام ان شهر تموز الحالي 2024 هو آخر شهر يتم فيه استلام الرواتب بنفس الطريقة المعمول بها حاليا (النقد) ولتفادي التاخير في توزيع الرواتب سيتم التوزيع في يوم 20 تموز 2024". 

 واضاف انه "سيتم المباشرة بصرف الرواتب في شهر آب القادم 2024 عن طريق بطاقات الدفع الإلكتروني لكافة منتسبي جهازنا".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تعليق جديد بشأن نتائج السادس الإعدادي
السوداني يستقبل وفد مجموعة سيتك الصينية
العراق يطالب المجتمع الدولي بإسناد حق الشعب الفلسطيني بالحياة ووضع حدّ للعدوان الصهيوني الذي بات يشكل سابقة خطيرة في تاريخ البشرية
السوداني يوجه بسرعة الاستجابة لإخبارات قضايا الفساد وتنفيذ القرارات القانونية القضائية خلال 24 ساعة
بيان من مكافحة الإرهاب حول الرواتب
محافظ كربلاء يبحث مع وكيل وزارة النقل خطة النقل الخاصة بزيارة العاشر من محرم الحرام
الفياض: العراق اليوم ينتصر لغزة وكل قيم الحق
اعتقال مجموعة قاموا بهدم السياج الخارجي لمدينة ألعاب الناصرية
شهداء وقتلى.. القوات الأمنية تشتبك مع داعش في ديالى
مطالبات بالتحقيق الفوري في حادثة حريق شعبة أملاك الناصرية وشكوك بتعمد افتعال الحادث!
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
مهدي اليستري : السلام عليك ايها السيد الزكي الطاهر الوالي الداعي الحفي اشهد انك قلت حقا ونطقت صدقا ودعوة إلى ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
ابو محمد : كلنا مع حرق سفارة امريكا الارهابية المجرمة قاتلة اطفال غزة والعراق وسوريا واليمن وليس فقط حرق مطاعم ...
الموضوع :
الخارجية العراقية ترد على واشنطن وتبرأ الحشد الشعبي من هجمات المطاعم
جبارعبدالزهرة العبودي : هذا التمثال يدل على خباثة النحات الذي قام بنحته ويدل ايضا على انه فاقد للحياء ومكارم الأخلاق ...
الموضوع :
استغراب نيابي وشعبي من تمثال الإصبع في بغداد: يعطي ايحاءات وليس فيه ذوق
سميرة مراد : بوركت الانامل التي سطرت هذه الكلمات ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
محمد السعداوي الأسدي ديالى السعدية : الف الف مبروك للمنتخب العراقي ...
الموضوع :
المندلاوي يبارك فوز منتخب العراق على نظيره الفيتنامي ضمن منافسات بطولة كأس اسيا تحت ٢٣ سنة
محمود الراشدي : نبارك لكم هذا العمل الجبار اللذي طال إنتظاره بتنظيف قلب بغداد منطقة البتاويين وشارع السعدون من عصابات ...
الموضوع :
باشراف الوزير ولأول مرة منذ 2003.. اعلان النتائج الاولية لـ"صولة البتاوين" بعد انطلاقها فجرًا
الانسان : لانه الوزارة ملك ابوه، لو حكومة بيها خير كان طردوه ، لكن الحكومة ما تحب تزعل الاكراد ...
الموضوع :
رغم الأحداث الدبلوماسية الكبيرة في العراق.. وزير الخارجية متخلف عن أداء مهامه منذ وفاة زوجته
غريب : والله انها البكاء والعجز امام روح الكلمات يا ابا عبد الله 💔 ...
الموضوع :
قصيدة الشيخ صالح ابن العرندس في الحسين ع
أبو رغيف : بارك الله فيكم أولاد سلمان ألمحمدي وبارك بفقيه خراسان ألسيد علي ألسيستاني دام ظله وأطال الله عزوجل ...
الموضوع :
الحرس الثوري الإيراني: جميع أهداف هجومنا على إسرائيل كانت عسكرية وتم ضربها بنجاح
احمد إبراهيم : خلع الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني لم يكن الاول من نوعه في الخليج العربي فقد تم ...
الموضوع :
كيف قبلت الشيخة موزة الزواج من امير قطر حمد ال ثاني؟
فيسبوك