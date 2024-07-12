الشيخ قيس الخزعلي: التوغل التركي هدفه احتلال أجزاء من العراق وإيجاد خط حدودي جديد

أكد الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، اليوم الجمعة (12 تموز 2024)، أن التوغل التركي هدفه احتلال أجزاء من العراق وإيجاد خط حدودي جديد.

وقال الخزعلي في بيان "إننا ندين وبشدّة عملية التوغل التركيّ الأخيرة، في أراضيّ بلدنا، وفي الوقت الذي نؤكد فيه على موقف العراق الرافض لاستخدام الأراضيّ العراقية، للاعتداء على دول الجوار، فإننا نُنبه من محاولات استغلال ذلك كذريعة لاحتلال أجزاء من بلدنا في كردستان العراق، وإيجاد خط حدود جديد باقتطاع مساحات شاسعة من أراضيّ العراق".

وأضاف "من منطلق المسؤولية، ندعو حكومة إقليم كردستان إلى التنسيق مع الحكومة الاتحادية، لاتخاذ موقف موحد يضع حداً للأطماع التركية في شمالنا"، داعياً "الجارة تركيّا إلى مراعاة حقوق الجوار، والالتزام بالاتفاقيات بين البلدين، وسحب قواتها من كل العراق، وبعد ذلك يكون الاعتماد على العراق في منع أيّ اعتداء على أراضيها ينطلق من أراضيه".