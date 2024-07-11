ممثل رئيس الوزراء ونائب رئيس مجلس النواب يلتقيان اعضاء مجلس محافظة كركوك

التقى ممثل رئيس الوزراء والمنسق العام لشؤون المحافظات الدكتور احمد الفتلاوي ،ونائب رئيس مجلس النواب الدكتور شاخوان عبد الله ،اعضاء مجلس محافظة كركوك ،بحضور عدد من اعضاء مجلس النواب عن محافظة كركوك ،بعد اتمام عقد جلسة مجلس المحافظة بنجاح وتوافق الجميع .

ونقل الفتلاوي ،تحيات رئيس الوزراء ومباركته عقد جلسة مجلس محافظة كركوك بتوافق الاعضاء والمضي نحو الاستحقاقات وضمان دعم المحافظة واستقرارها وخدمة مواطني

من جانبه اكد نائب رئيس مجلس النواب ،مباركته عقد الجلسة والمضيء وفق الاستحقاقات لتشكيل الحكومة المحلية وضمان المشاركة فيها وخدمة مواطني كركوك