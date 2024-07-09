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الاعدام بحق مجرم إرهابي لانتمائه إلى "داعش"الارهابي في صلاح الدين


أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين، اليوم الثلاثاء، حكما بالإعدام بحق مجرم ارهابي عن جريمة الانتماء إلى عصابات داعش الارهابية.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان، أن "الارهابي اشترك مع متهمين اخرين بعمليات خطف وقتل مواطنين اثنين وتزويد العناصر الارهابية بالمواد الغذائية، اضافة إلى الهجوم على الجيش العراقي في قرية عوينات".

وأضاف أن "الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة الثانية / 1 و 3 و 5 و 8 وبدلالة المادة الرابعة/ 1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".

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الاعدام بحق مجرم إرهابي لانتمائه إلى "داعش"الارهابي في صلاح الدين
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