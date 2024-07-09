ممثلو شركات الصرافة في العراق يعلنون الغاء اضرابهم

أعلن ممثلو شركات الصرافة في العراق، مساء الاثنين، الغاء اضرابهم حتى اشعار آخر.

وجاء في بيان، يعلن ممثلو شركات الصرافة في العراق عن الغاء اضرابهم الى اشعار اخر بعد الاجتماع مع مكتب رئيس الوزراء والكادر المتقدم في البنك المركزي العراقي".

وأضاف البيان تم الاتفاق على حل مجموعة من المشاكل المتعلقة بشركات الصرافة وايجاد الحلول اللازمة والداعمة لعمل هذه الشركات وبالخصوص تلك المتعلقة بتنظيم الية العمل في المطار والمنافذ الحدودية وما يتعلق بها من اجراءات ادارية وتنظيمية وفنية".

وأعلن ممثل شركات الصرافة العراقية ضياء الطائي، اليوم الاثنين، عن التحرك من ثلاثة محاور لتنفيذ عدد من مطالبها بما يخص بيع الدولار للمسافرين، فيما توقعت وصول سعر الدولار الى 1600 دينار.

وقال الطائي، إن "البنك المركزي اقر الية جديدة اضرت بشركات الصرافة عموما، بعد اختياره 4 شركات صرافة فقط للعمل بالمطارات العراقية بهدف بيع الدولار للمسافرين"، مبينا ان "الشركات المختارة كحال الفئات الموجودة حاليا".