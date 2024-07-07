قيادة عمليات بغداد تُطيح بإرهابي "داعشي" هارب جنوبي بغداد

اطاحت قوات قيادة عمليات بغداد بإرهابي "داعشي" هارب ضمن ناحية اليوسفية جنوبي بغداد.

وذكرت القيادة في بيان لها ان قوة من فرقة المشاة السابعة عشر بالاشتراك مع مفرزة من ( استخبارات وامن المحمودية، استخبارات قيادة الشرطة الاتحادية) بالتنسيق مع قسم أستخبارات وأمن قيادة عمليات بغداد، وبعملية نوعية، تمكنت من إلقاء القبض على ارهابي (داعشي) والمكنى ( الفيتر) "المسؤول عن مفارز صناعة العجلات المفخخة " في تنظيم داعش الارهابي

واوضحت انه جاء ذلك بعد ورود معلومات أستخبارية دقيقة تفيد بتواجده ورصد تحركاته ضمن قاطع المسؤولية وبعد تطويق مكانه ونصب كمين محكم له تم اعتقاله في قرية "الاصلاح" ضمن ناحية اليوسفية جنوبي بغداد ، تم تسليم الارهابي الى الجهات المختصة لينال جزاءه العادل وفق القانون