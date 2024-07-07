مديرعام الدفاع المدني يطلع على خطة مديرية كربلاء خلال زيارة العاشر من محرم

اطلع المدير العام للدفاع المدني اللواء الحقوقي محسن كاظم علك على خطة مديرية الدفاع المدني في محافظة كربلاءالمقدسة لتأمين حشود الزائرين بمناسبة شهر محرم بعد ان اكملت كافة الاجراءات الاستباقية لفرض شروط السلامة ومتطلبات الدفاع المدني على الفنادق والأسواق التجارية بالمحافظة.

وترأس علك حال وصوله المحافظة اجتماعا موسعا ضم ضباط أقسام المديرية وضباط المراكز بحضور مدير دفاع مدني المحافظة العميد عباس حمود مطرود الذي اوجز خطة المديرية لتأمين الزيارات من خلال نشر فرق الدفاع المدني في محيط الأضرحة المقدسة والطرق التي يسلكها الزائرون فضلا عن الجانب الخدمي المقدم الى المواكب الحسينية.

كذلك اطلع على الجهد التوعوي الإرشادي من خلال الاطلاع على جهد شعبة العلاقات والاعلام في محافظة كربلاء المقدسة بطبع البوسترات الارشادية وكذلك طبع الملصقات الخاصة بأصحاب المواكب والزائرين تتضمن إرشادات الدفاع المدني لتفادي مسببات الحوادث،