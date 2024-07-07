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السوداني: الحكومة مستعدة لمواصلة الدعم من أجل أن تكون الخدمة دائماً بمستوى طموحات المواطنين


أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أنّ الحكومة مستعدة لمواصلة الدعم من أجل أن تكون الخدمة دائماً بمستوى طموحات المواطنين.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان:" ان السوداني التقى اليوم، رئيس ومسؤولي الهيئة العليا للحجّ والعُمرة، بمناسبة نجاح حملة الحج العراقية، وفوز الهيئة بجائزة مسابقة (لبيتم) الكبرى، كأحسن بعثة من بين البعثات العاملة في الديار المقدّسة، للعام الثاني على التوالي".

وقدَّم السوداني تهنئته للهيئة والعاملين فيها وجميع فرقها؛ على ما حققوه من مرتبة تقديرية، كما اطلع على تفصيلات الخدمة المقدّمة للحجاج العراقيين، وأهم مفاصل التحدّيات والصعوبات التي واجهتها البعثة، وأساليب تخطيها وهدف استدامة الخدمة على أفضل وجه.

وبيّن السوداني أن حصول الهيئة على المركز الأول، من بين بعثات الحج من جميع أنحاء العالم الإسلامي، يثبت همّة الفرق العاملة فيها، وتصميمها على حفظ مستوى الأداء وتجاوز العقبات، مؤكداً أن خدمة المواطن شرف ضمن المسؤولية، وأنّ الحكومة مستعدة لمواصلة الدعم من أجل أن تكون الخدمة دائماً بمستوى طموحات المواطنين.

ووجه السوداني، خلال اللقاء، بأهمية إجراء المراجعة التفصيلية لكلّ مفردات العمل، ومتابعة أي خلل إن وجد، سواء نتيجة أخطاء العمل أو الحوادث الجانبية، مشيراً إلى قرب حلول موسم الزيارات المليونية، ومناسبات محرّم الحرام، وزيارة إحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين وصحبه (عليهم السلام)، وهي فرصة أمام جميع أجهزتنا الخدمية كي تعمل على تعضيد الجهود، والاستفادة من المراجعة والتجارب الناجحة وتعميمها، لاسيما تجربة الهيأة في الجوانب التنظيمية والتنفيذية.

وأعرب السوداني عن خالص العزاء، والدعاء بالرحمة والمغفرة، لوفاة أحد أعضاء البعثة العراقية للحجّ في الديار المقدسة، سائلًا الباري عزّ وجل أن يتغمد برحمته كلّ الحجّاج من جميع البلاد الإسلامية، الذين وافتهم المنيّة أثناء أداء شعائر حجّ بيت الله الحرام.

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