اعتقال منتحل صفة "طبيب تجميل" في بغداد

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الأحد، اعتقال شخص ينتحل صفة "طبيب تجميل" في أحد أحياء بغداد.

وقال الجهاز في بيان إنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة أكدت وجود شخص يحمل صفة طبيب تجميل ولديه عيادة يمارس فيها النصب والاحتيال على المراجعين في بغداد".

وأضاف الجهاز، أنه "على إثر ذلك جرى استحصال الموافقات القضائية ليتم القبض عليه بالجرم المشهود وضبط مواد طبية يستخدمها للحقن والتجميل وانبولات بداخلها مواداً مجهولة".

وتابع الجهاز، أنه "بعد إجراء التحقيق معه اعترف بأنه يمتلك شهادة المتوسطة فقط وقد قام بتنظيم دورات تعليمية حول عمليات التجميل داخل عيادته مقابل مبالغ مالية".