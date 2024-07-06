القبض على ثلاثة متهمين بتسليب مواطن في البصرة

ألقت شرطة البصرة القبض على ثلاثة متهمين بمحاولة تسليب في منطقة الطويسة.

وذكرت قيادة شرطة محافظة البصرة في بيان انه و؛بعد ورود أخبار إلى مكافحة إجرام البصرة عن محاولة تسليب أحد المواطنين في منطقة الطويسة.، أمر قائد شرطة محافظة البصرة، اللواء لطيف عبدالرضا السعد، بتشكيل فريق عمل متخصص من قسم مكافحة الإجرام. قام بمهام التحري ومتابعة كاميرات المراقبة في المنطقة، ما أسفر عن التوصل إلى المتهمين الثلاثة وإلقاء القبض عليهم في وقت قياسي