الدفاع المدني يخمد حريقا اندلع بأكشاك غير نظامية في سوق الحسينية الثاني ببغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، إخماد حريق اندلع بأكشاك غير نظامية في سوق الحسينية الثاني ببغداد.

وذكرت المديرية، في بيان أنها "نجحت في احتواء وإخماد حريق اندلع داخل عدد من الأكشاك المشيدة من ألواح (الجينكو) متخذة لتجارة الأجهزة الكهربائية المستهلكة داخل سوق الحسينية الثاني شمال شرق ببغداد".

واوضحت أن "السوق عشوائي وغير نظامي ويفتقر إلى أدنى شروط السلامة ومتطلبات الدفاع المدني مع خزين عشوائي مكدس في أكوام من المستهلكات للأجهزة الكهربائية والمواد البلاستيكية صعبة الإخماد والتبريد،

و طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر"