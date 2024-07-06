بعد توقف 10 سنوات.. الخطوط الجوية العراقية تعلن بدء تسيير رحلات بين بغداد وبكين

أعلنت إدارة الخطوط الجوية العراقية، اليوم السبت، عن بدء تسيير الرحلات المباشرة بين بغداد وبكين.

وذكرت الإدارة في بيان، انه "إنسجاماً مع توجيهات وزير النقل رزاق محيبس السعداوي بضرورة توسيع وجهات الناقل الوطني الى مختلف القطاعات الإقليمية والدولية، أعلنت إدارة الخطوط الجوية العراقية بدء تسيير الرحلات المباشرة من بغداد الى بكين بعد توقف إستمر لعدة سنوات، حيث إنطلقت ظهر اليوم "السبت" الرحلة الأولى من مطار بغداد الدولي الى مطار بكين داشينغ الدولي".

وبين مدير عام الشركة مناف عبد المنعم أن "عودة تشغيل هذا الخط الحيوي بين العراق والصين والذي يعد الثاني من نوعه بعد قطاع (كوانجو) يعد خطوة مهمة في لاسيما وانه سيفتح آفاق جديدة من التعاون المشترك بين البلدين"، بحسب البيان.

وتابع عبد المنعم أن "عدد الرحلات المجدولة لهذا القطاع حددت بواقع رحلتين إسبوعياً، ذهاباً من العراق يومي السبت والثلاثاء، وإياباً من بكين يومي الأحد والأربعاء، فضلاً عن تخصيص أحدث الطائرات لخدمة الخط وهي من طراز Dreamliner المتميزة بقطع المسافات الطويلة ورفاهيتها السفر العالية".