السوداني يعرب لستارمر عن تطلعه لاستمرار العلاقات الثنائية بين العراق وبريطانيا

أعرب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت (6 تموز 2024)، لرئيس وزراء المملكة المتحدة الجديد كير ستارمر عن تطلعه لاستمرار العلاقات الثنائية بين العراق وبريطانيا خلال برقية تهنئة بمناسبة تسنّمه مهامّ منصبه.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء فيي بيان، إن "السوداني، هنّأ رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بمناسبة تسنّمه مهامّ منصبه وتشكيل الحكومة البريطانية الجديدة".

وأعرب السوداني، في برقية بعثها إلى ستارمر، عن "تطلعه لاستمرار العلاقات الثنائية بين العراق والمملكة المتحدة وتوسعة آفاقها، وفق نهج الشراكة المنتجة وتوثيق الروابط على مختلف الصعد، وإلى المزيد من التطوّر والازدهار، لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين"، بحسب البيان.

ووفقا للبيان، تمنى رئيس مجلس الوزراء للحكومة البريطانية الجديدة "النجاح في مهمتها، وأن تمضي نحو التقدّم وتحقيق أهدافها، وأن تدعم السلم والاستقرار الدوليين".