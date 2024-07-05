الأخبار

بتهمة تفجير سيارته الشخصية وإثارة القلاقل.. اعتقال قيادي سابق بالاتحاد الوطني في السليمانية


أفادت وسائل إعلام محلية في السليمانية، اليوم الجمعة (5 تموز 2024)، نقلا عن مصادر أمنية، باعتقال القيادي السابق في الاتحاد الوطني عطا سراوي الذي انفجرت سيارته وسط المدينة نيسان الماضي.

وقالت وسائل الإعلام، إن "المواطن (عطا سراوي) تم اعتقاله صباح اليوم في مطار السليمانية الدولي بعد عودته من خارج البلد"، مبينة أن "عملية الاعتقال جاءت وفقا لأوامر قضائية".

وأضافت أن "الموقوف (سراوي) مطلوب لقيادة شرطة السليمانية استنادا للمادة (456) من قانون العقوبات العراقي، ومطلوب كذلك لجهاز أمن الإقليم وفق المادة (2) من قانون مكافحة الإرهاب".

وتابعت أن "سراوي متهم بتفجير سيارته الخاصة في نيسان الماضي بهدف خلق الهلع والرعب عند المواطنين وإثارة القلاقل والبلبلة".

وكان القيادي السابق في الاتحاد الوطني الكردستاني عطا سراوي قد نشر في وقت سابق بيانا حول اعتقاله قال فيه إنه "لحظة وصولي إلى مطار السليمانية الدولي في الساعة الرابعة من صباح اليوم، طوقتني مفرزة كبيرة من قوات التدخل السريع تطلب مني مرافقتهم إلى مبنى الأمن العام في السليمانية بناء على أوامر قضائية".

وفي نيسان 2024، أفادت مصادر مطلعة في محافظة السليمانية، باستهداف سيارة قيادي سابق في الاتحاد الوطني الكردستاني بعبوة ناسفة. 

وذكرت المصادر ان "عبوة ناسفة انفجرت بسيارة القيادي السابق بالاتحاد الوطني الكردستاني (عطا سراوي) وسط سوق سرجنار بالمدينة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بتهمة تفجير سيارته الشخصية وإثارة القلاقل.. اعتقال قيادي سابق بالاتحاد الوطني في السليمانية
مجلس نينوى يتوعد بحملات إعفاء جديدة: قصور كبير بتوفير الخدمات
التعليم تعلن إطلاق التقديم إلى قناة قبول الموظفين المتميزين
الشيخ قيس الخزعلي يؤكد خلال لقائه الخطابي دعمه لحملة البناء والاعمار في كربلاء
القنصلية الإيرانية تنفي وجود اتفاق يسمح بدخول العجلات الشخصية لمواطنيها الى العراق
تجاوزت الـ 10 ملايين دولار.. مطار السليمانية يتكبد خسائر فادحة جراء الحظر التركي
بسبب "الامتحان التقويمي".. وزير يرسب بالامتحانات النهائية بإحدى الجامعات الأهلية
بتهم ابتزاز.. اعتقال واستقدام في تنفيذ الديوانية وديوان المحافظة
لتضخم أمواله.. السجن ست سنوات لمدير عام سابق بوزارة الصناعة
الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله يستقبل وفدا من حركة حماس
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
مهدي اليستري : السلام عليك ايها السيد الزكي الطاهر الوالي الداعي الحفي اشهد انك قلت حقا ونطقت صدقا ودعوة إلى ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
ابو محمد : كلنا مع حرق سفارة امريكا الارهابية المجرمة قاتلة اطفال غزة والعراق وسوريا واليمن وليس فقط حرق مطاعم ...
الموضوع :
الخارجية العراقية ترد على واشنطن وتبرأ الحشد الشعبي من هجمات المطاعم
جبارعبدالزهرة العبودي : هذا التمثال يدل على خباثة النحات الذي قام بنحته ويدل ايضا على انه فاقد للحياء ومكارم الأخلاق ...
الموضوع :
استغراب نيابي وشعبي من تمثال الإصبع في بغداد: يعطي ايحاءات وليس فيه ذوق
سميرة مراد : بوركت الانامل التي سطرت هذه الكلمات ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
محمد السعداوي الأسدي ديالى السعدية : الف الف مبروك للمنتخب العراقي ...
الموضوع :
المندلاوي يبارك فوز منتخب العراق على نظيره الفيتنامي ضمن منافسات بطولة كأس اسيا تحت ٢٣ سنة
محمود الراشدي : نبارك لكم هذا العمل الجبار اللذي طال إنتظاره بتنظيف قلب بغداد منطقة البتاويين وشارع السعدون من عصابات ...
الموضوع :
باشراف الوزير ولأول مرة منذ 2003.. اعلان النتائج الاولية لـ"صولة البتاوين" بعد انطلاقها فجرًا
الانسان : لانه الوزارة ملك ابوه، لو حكومة بيها خير كان طردوه ، لكن الحكومة ما تحب تزعل الاكراد ...
الموضوع :
رغم الأحداث الدبلوماسية الكبيرة في العراق.. وزير الخارجية متخلف عن أداء مهامه منذ وفاة زوجته
غريب : والله انها البكاء والعجز امام روح الكلمات يا ابا عبد الله 💔 ...
الموضوع :
قصيدة الشيخ صالح ابن العرندس في الحسين ع
أبو رغيف : بارك الله فيكم أولاد سلمان ألمحمدي وبارك بفقيه خراسان ألسيد علي ألسيستاني دام ظله وأطال الله عزوجل ...
الموضوع :
الحرس الثوري الإيراني: جميع أهداف هجومنا على إسرائيل كانت عسكرية وتم ضربها بنجاح
احمد إبراهيم : خلع الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني لم يكن الاول من نوعه في الخليج العربي فقد تم ...
الموضوع :
كيف قبلت الشيخة موزة الزواج من امير قطر حمد ال ثاني؟
فيسبوك