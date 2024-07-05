التعليم تعلن إطلاق التقديم إلى قناة قبول الموظفين المتميزين

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الجمعة (5 تموز 2024)، فتح استمارة التقديم إلى قناة قبول الموظفين المتميزين.

وذكرت الوزارة في بيان أنها "تعلن فتح استمارة التقديم الإلكتروني إلى قناة قبول الموظفين المتميزين للقناتين (العامة وذوي الشهداء) للسنة الدراسية 2025/2024".

واضافت ان "التقديم يشمل الموظفين المتميزين الحاصلين على شهادة الدراسة الإعدادية للفروع (علمي - أحيائي - تطبيقي - أدبي - مهني) للقبول في المعاهد التقنية والحاصلين على شهادة الدبلوم الفني للقبول في الكليات على وفق التخصصات المناظرة".

وتابعت الوزارة ان "إدخال بيانات المرشحين يكون من خلال الدوائر التي ينتسبون اليها عبر بوابة دائرة الدراسات (www.dirasat-gate.org) وأن التقديم يستنر إلى غاية نهاية الدوام الرسمي من يوم الأحد الموافق 2024/8/4".