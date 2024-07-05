تجاوزت الـ 10 ملايين دولار.. مطار السليمانية يتكبد خسائر فادحة جراء الحظر التركي

كشف مدير مطار السليمانية هندرين هيوا، اليوم الجمعة (5 تموز 2024)، عن حجم الخسائر المالية التي لحقت بالمطار نتيجة لتوقف الرحلات الجوية مع تركيا.

وقال هيوا في حديث صحفي إن "الحظر الجوي المفروض على مطار السليمانية منذ نيسان عام 2023، أدى لخسارة مالية تفوق الـ 10 ملايين دولار"، مشددا على ان "الخسائر مستمرة".

وأضاف أن "الاتهامات التي توجه لمطار السليمانية بأنه ممرا لنقل المعدات العسكرية غير صحيحة إطلاقا"، مستدركا بالقول ان "المطار مدني وليس من اختصاصه نقل المعدات العسكرية".

وأشار إلى أن "إدارة المطار مستعدة لأي تحقيق ومن أي لجنة تزور المطار وتطلع على سير الحركة فيه، فهو مطار مدني ويقدم بطريقة ممتازة، ولا يوجد أي عائق باستثناء الحظر التركي".

وفي نيسان من العام الماضي 2023، فرضت تركيا حظرا على تنقل الرحلات بينها وبين مطار السليمانية حتى مطلع كانون الاول 2023، قبل ان تمدد الحظر حتى حزيران الماضي، فيما مددته مع حلول حزيران لـ6 أشهر اخرى، وذلك بعد اتهامات للسليمانية والاتحاد الوطني الكردستاني بالسماح لعناصر وقادة حزب العمال الكردستاني باستخدام المطار والتنقل من خلاله.

وتشير التقديرات الى ان عدد الرحلات من والى السليمانية شهريا كانت تتراوح بين 45 او 100 رحلة كاقصى حد، فيما تسبب ايقاف الرحلات من والى تركيا مع السليمانية، بانخفاض عدد الرحلات الاجمالي في مطار السليمانية بنسبة 35%، بحسب مؤتمر صحفي لادارة المطار عقد يوم امس الاربعاء.