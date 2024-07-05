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بتهم ابتزاز.. اعتقال واستقدام في تنفيذ الديوانية وديوان المحافظة


أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة (5 تموز 2024)، بتنفيذها أمر قبض بحقّ أحد المُتَّهمين بالابتزاز في مُديريَّة تنفيذ الديوانيَّة، واستقدام رئيس وأعضاء لجنة النظر بطلبات التوقيفات والتمديد في ديوان المحافظة.

وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة ببيان، أن "فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة، الذي انتقل إلى مُديريَّة تنفيذ المُحافظة، تمكَّن من تنفيذ مُذكّرة القبض الصادرة بحق مُوظَّف المُتابعة في المُديريَّة؛ لقيامه بابتزاز المُراجعين وطلب الرشوة؛ لقاء إرسال أضابير أصحاب العلاقة من المخازن إلى الحاسبات؛ لاستكمال إجراءاتها، مُبيّناً أنَّه تمَّ ضبط المُتَّـهم الصادر بحقّه أمر قبضٍ وتفتيشٍ أثناء تقاضيه الرشوة"، مُوضحاً أنَّ "عمليَّة إلقاء القبض تمَّت وفق أحكام المادة (٣٠٨) من قانون العقوبات".

وأشار إلى "صدور قرارٍ قضائيٍّ باستقدام خمسة مُتَّهمين في ديوان المحافظة، هم كلٌّ من رئيس وأعضاء لجنة النظر بطلبات التوقفات والتمديد المُؤلَّفة في الديوان، وفق أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات؛ لمنحهم توقفاً جزئياً وكلياً لمشاريع دون مُسوّغٍ قانونيٍّ أو ذكر الأسباب، بحسب تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب تحقيق الهيئة في المُحافظة".

وأوضح البيان أنَّ "الفريق رصد مُخالفاتٍ في أعمال ترميم أبنيةٍ تابعةٍ إلى دائرة الصحَّة تمثَّلت بعدم تنفيذ فقرات الكشف وعدم الالتزام بمدد التنفيذ، أما في فرع الهيئة العامة للضرائب في المُحافظة فإنَّ لجان التخمين لم تقم باستكمال إجراءات التحاسب لفئاتٍ مُعيَّنةٍ"، مُنوّهاً بـ"تنظيم محضري ضبطٍ وفق أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات، والمادتين (٥٦ و ٥٨) من قانون ضريبة الدخل، وعرضهما أمام قاضي التحقيق المُختصّ؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المُناسبة".

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