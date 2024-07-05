الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله يستقبل وفدا من حركة حماس

استقبل الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله وفدا قياديا من حركة حماسة برئاسة خليل الحية
وتناول اللقاء آخر التطورات الأمنية والسياسية في فلسطين عموماً وغزة خصوصاً وأوضاع جبهات الإسناد في لبنان واليمن والعراق
وجرى التباحُث حول آخر مستجدات المفاوضات القائمة هذه الأيام وأجوائها والاقتراحات المطروحة للتوصل إلى وقف العدوان على قطاع غزة
واكد الطرفان على مواصلة التنسيق الميداني والسياسي وعلى كل الصعد بما يُحقّق الأهداف المنشودة
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