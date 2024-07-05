هيئة الحج توضح بشأن الاعلان عن ضوابط وشروط واستمارة التقديم للحج

نفت الهيئة العليا للحج والعمرة، اليوم الخميس، الاعلان عن ضوابط وشروط واستمارة التقديم للحج.

وذكرت الهيئة في بيان ان" بعض الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي ادعت الاعلان عن ضوابط وشروط الحج ووجود استمارة الكترونية للتقديم، الا ان هذه الاخبار عارية عن الصحة".

واشارت الى ان" الهيئة شكلت لجنة لوضع ضوابط وشروط التسجيل للحج وسيتم الاعلان عنها خلال الايام القليلة المقبلة حال الانتهاء منها".

وكان رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة سماحة الشيخ سامي المسعودي قد اعلن الاحد الماضي عن نية الهيئة اجراء قرعة للحج خلال شهر محرم الحرام.