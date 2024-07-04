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اجتماع الإطار بحضور بارزاني لمناقشة ملف التحالف الدولي ورئاسة البرلمان..


عقد الإطار التنسيقي، اجتماعه الدوري بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، فيما أكد اهمية توحيد الموقف الوطني تجاه مختلف القضايا.

الدائرة الإعلامية للإطار التنسيقي ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "الإطار التنسيقي عقد اجتماعه الدوري رقم (195) مساء الاربعاء واستضاف خلاله مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني والوفد المرافق له، وتم خلال الاجتماع استعراض اخر التطورات السياسية والامنية في المنطقة والعالم".

وأضافت ان "المجتمعين شددوا على اهمية توحيد الموقف الوطني تجاه مختلف القضايا التي تتعلق بمصلحة العراق، كما جرى التأكيد على اهمية استمرار الجهود القصوى لحل مشكلة انتخاب رئيس مجلس النواب ومساعدة القوى السياسية المعنية بحلها، كما عبر المجتمعون عن ضرورة الوقوف بوجه التحديات التي تعصف بالمنطقة والعالم وتسوير العراق منها، والتعاون في ذلك".

فيما يتعلق بالتحالف الدولي، أتفقت جميع الأطراف داخل الاجتماع على اهمية انهاء مهام التحالف الدولي وتغيير شكل العلاقة الى صورة اخرى من صور التعاون على اساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وابدى المجتمعون رغبتهم في متابعة القضايا العالقة ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم والإسهام في حلها بموجب القانون والدستور، بحسب البيان.

والمكتب الإعلامي ل‍مسعود بارزاني ذكر في بيان ايضاً، انه في بداية الاجتماع، وخلال كلمة له رحّب عمار الحكيم بحفاوة بالرئيس بارزاني ووصف زيارته بالمهمة والتاريخية، كما أشار إلى نضال وتضحيات الكرد والشيعة باعتبار هذه النقطة تمثّل قاسماً مشتركاً من أجل التحرر من الظلم والديكتاتورية.

وفي ذات السياق، أبدى بارزاني سعادته بزيارة بغداد واجتماعه مع الأطراف السياسية العراقية، وإلى جانب الإشارة إلى أهمية الاجتماع مع الأطراف المنضوية في الإطار التنسيقي، وأكد أن المناخ السياسي العراقي يشهد انفراجة وانفتاحاً ويمكن أن يكون ذلك فرصة جيدة لتبادل الرؤى حيال العقبات وسبل معالجة المشكلات.

كما لفت بارزاني إلى التاريخ المشترك للأطراف السياسية في نضالها ضد الدكتاتورية وبناء عراق جديد وصياغة الدستور، مشدداً على أن الدستور يشكّل أساساً متيناً لجميع الأطراف السياسية من أجل التغلب على المشاكل والتحديات.

وجرى خلال الاجتماع تبادل الآراء ووجهات النظر بشكل مفصل حول الأوضاع السياسية ومسألة وجود قوات التحالف الدولي وملفات النفط والميزانية والاستحقاقات وآليات انتخاب رئيس لمجلس النواب، والتأكيد على دعم وإسناد حكومة السيد محمد شياع السوداني التي تشكلت نتيجة الاتفاق بين الأطراف السياسية ووفق المبادئ الدستورية، بحسب البيان.

وبحسب البيان، تقرر خلال الاجتماع وضع آلية مشتركة بين الجانبين لمواصلة العلاقات والتنسيق من أجل معالجة الخلافات العالقة وكذلك حول كيفية التعامل مع المستجدات والتطورات التي تحدث مستقبلاً.

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