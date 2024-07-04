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محافظة كربلاء المقدسة تستعد لإحياء مناسبات شهر محرم الحرام


باشرت حكومة كربلاء المحلية، استعداداتها المبكرة لإحياء المراسم الدينية الخاصة بشهر محرم الحرام.

وذكر مدير الإعلام والاتصال الحكومي في المحافظة، إن جميع الدوائر الخدمية والصحية بدأت أعمالها استعدادا لإحياء المناسبات الدينية الخاصة بشهر محرم الحرام وتوفير جميع الخدمات للزائرين الكرام، مبينا أنه جرت تهيئة خمس ساحات بمساحات كبيرة، ستكون مرائب للتفويج العكسي، كما تم التنسيق مع قطاعات النقل الحكومي لتهيئة المركبات الخاصة بعمليات النقل الجماعي للوافدين من وإلى مدينة كربلاء المقدسة.

وأوضح أنه من ضمن الأعمال الأخرى التي قامت بها الحكومة المحلية، توسعة مداخل المدينة وتوفير جميع الخدمات فيها، سواء الصحية أو النقل أو غيرها، بغية تهيئة الأجواء الملائمة لإحياء مراسم الزيارة، مشيرا إلى استمرار التنسيق مع القيادات الأمنية لتوفير أجواء آمنة خلال الزيارات المليونية، كما ستكون هناك متابعة مستمرة من المحافظ نصيف جاسم الخطابي، للإشراف على سير الأعمال واتخاذ الإجراءات الآنية في حال حدوث أي أمر طارئ، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.

في السياق ذاته، توقع مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، أن يكون الإثنين المقبل أول أيام شهر محرم الحرام.

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