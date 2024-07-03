العبودي : قريبا .. اعلان خلو العراق من التلوث الاشعاعي بشكل كامل

اعلن رئيس هيئة الطاقة الذرية وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، خلو محافظة ذي قار من التلوث الاشعاعي، فيما اكد :" ان الاعلان النهائي لخلو العراق من التلوث الاشعاعي بشكل كامل سيكون قريبا".

ونقل المكتب الاعلامي للوزارة عن العبودي قوله في مؤتمر صحفي بحضور محافظ ذي قار مرتضى عبود الإبراهيمي وأعضاء لجنة الأمر الديواني (23580:" ان الفرق الوطنية المختصة في هيئة الطاقة الذرية العراقية تمكنت ، بجهد استثنائي ، من معالجة المخلفات الحربية الملوثة التي قاربت مئتي طن من القطع الحديدية الملوثة ، في غضون وقت قياسي بلغ أربعة وثلاثين يوما".

واضاف :" ان الفرق الرقابية في الهيئة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية أجرت مسوحاتها اللازمة التي أثبتت خلو محافظة ذي قار من المخلفات الإشعاعية"،

مبينا :" ان خبراء هيئة الطاقة الذرية العراقية مستمرون في إجراءات تطهير عدد من المحافظات الأخرى ، وأن الاعلان النهائي لخلو العراق من التلوث الاشعاعي بشكل كامل سيكون قريبا"./