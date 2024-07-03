رئيس مجلس القضاء الاعلى يزور باكو بدعوة رسمية

وصل رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان ,اليوم الأربعاء, الى العاصمة الاذربيجانية باكو على رأس وفد قضائي رفيع المستوى.

ووفق بيان لاعلام مجلس القضاء، فان زيدان يزور اذربيجان بناء على الدعوة الموجهة من قبل رئيس المحكمة العليا لجمهورية أذربيجان اينام كريموف رئيس القضاء بهدف تبادل ودراسة الخبرة الايجابية في النظام القضائي والقانوني بين البلدين.

وضم الوفد الزائر بحسب البيان, رئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي ورؤساء محاكم استئناف (بغداد الكرخ والرصافة ـ ديالى ـ الانبارـ ذي قار ـ نينوى ـ ميسان) ونائبي رئيس محكمة استئناف الكرخ".

وكان في استقبال الوفد نائب رئيس القضاء جنكيز أغزاروف ورئيس دائرة التعاون الدولي والعلاقات العامة ميرتاغي غنديلوف والقائم بأعمال السفارة العراقية في باكو مكي ريسان المعموري".