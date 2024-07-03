وزير الكهرباء : سيكون هناك تجهيزاً استثنائياً لمحافظات كربلاء والنجف وبابل استعدادا لشهر محرم الحرام

أكد وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، اليوم الأربعاء، بدء الاستعدادات لشهر محرم الحرام، فيما أشار إلى أنه سيكون هناك تجهيزاً استثنائياً لمحافظات كربلاء والنجف وبابل.

وقال فاضل، في حديث لمجموعة من وسائل الإعلام إن "الاستعدادات لشهر محرم بدأت ووزارة الكهرباء مستعدة لتجهيز المحافظة بالطاقة خلال عاشوراء".

وأضاف، "اطلعنا على مشاريعنا التي انجزت في قطاعات النقل والتوزيع وهذه ستسهم في استقرار الطاقة الكهربائية"، مشيراً إلى "توجيه دوائر الكهرباء بالاستنفار التام لمتابعة العطلات وسرعة انجاز اصلاحات الشبكة وتخصيص مبالغ بحدود 300 مليار دينار لشراء الاليات والاستمرار بحملة التأهيل".

وبين، أن "حصة كربلاء هذا العام ستكون أكثر من حصة العام السابق بمعدل يتراوح من 350 - 400 واط"، مؤكداً "وضع حصص استثنائية للمحافظة تبدأ من يوم السابع من محرم".

وأكد فاضل، أن "التجهيز سيكون استثنائياً ومختلفاً خلال أيام الزيارة الأربعينية، لمحافظات كربلاء والنجف وبابل".