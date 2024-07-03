التربية تسمح للتلاميذ الراسبين بالصفوف الأربعة الأولى الابتدائية أداء امتحانات (الدور الثاني)

هيئة الراي في وزارة التربية ، تصوت على السماح لتلاميذ الصفوف الاربعة الأولى في الدراسة الابتدائية المنتظمين منهم (حصراً) الذين رسبوا في امتحانات (الدور الأول) للعام الدراسي 2023-2024 ، بغض النظر عن عدد المواد الدراسية التي رسبوا بها ، أداء امتحانات (الدور الثاني) .

وقالت الوزارة في بيان اصدرهُ المكتب الإعلامي : "إن هذا القرار جاء مراعاةً لشريحة تلاميذ الصفوف الابتدائية الاولى وتشجيعاً لهم على مواصلة دراستهم وعدم كسر الجانب النفسي في شخصيتهم مع بداية مسيرتهم التعليمية .