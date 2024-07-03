التربية تقرر إضافة 5 درجات جديدة على نتائج الدور الأول لطلبة المراحل غير المنتهية

أعلنت وزارة التربية، اليوم الأربعاء (3 تموز 2024)، إضافة 5 درجات جديدة على نتائج الدور الأول لطلبة المراحل غير المنتهية.

وقالت الوزارة في بيان، "، إن "هيئة الرأي بوزارة التربية، قررت في جلستها الاستثنائية المنعقدة، اليوم، إضافة خمس درجات قرار جديدة على نتائج الدور الأول للعام الدراسي الحالي".

وأضافت، إن "الدرجات الإضافية ستكون لتلاميذ الصف الخامس الابتدائي وطلبة المراحل المتوسطة والاعدادية للصفوف غير المنتهية، بما فيها الاعداديات المهنية بفروعها كافة ومعاهد الفنون الجميلة، إسوة بمدارس التعليم العام".