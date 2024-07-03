النائب سروة عبد الواحد تفسر أسباب "منع" الديمقراطي الكردستاني عودة النازحين لمناطقهم

تحدثت عضو مجلس النواب سروة عبد الواحد، اليوم الأربعاء، عن الأسباب التي "تدفع" الحزب الديمقراطي الكردستاني الى منع النازحين من العودة من مخيمات النزوح في الإقليم الى مناطقهم الاصلية.

وقالت عبد الواحد في حديث صحفي، إن "ملف النازحين مع الأسف الشديد أصبح ملفا سياسيا وورقة ضغط تمارس لتحقيق غايات ومكاسب سياسية، ويجب على الحكومة والجهات المختصة التدخل وابعاد هذا الملف عن المزايدات، كونه ملف انساني ويمس حياة آلاف الناس".

وأضافت عبد الواحد، أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني يحاول ان يستخدم النازحين كورقة ضغط ضد بغداد وحتى المجتمع الدولي، وكذلك يستفيد من هذه الورقة انتخابيا".

وتابعت عبد الواحد، "ولهذا قد يكون فعلا هناك منع تسجيل عودة النازحين في إقليم كردستان"، مشيرة الى ان "البت في هذا الموضوع يحتاج الى لجنة محايدة تقوم بسؤال النازحين بشكل مباشرة عن رغبتهم بالعودة الى مناطقهم الاصلية من عدمها".