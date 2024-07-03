ارتفاع بالحرارة وعواصف ترابية.. إيضاح مُفصّل لطقس العراق للأيام الاربعة المقبلة

توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما اشارت الى ارتفاع بدرجات الحرارة وحدوث عواصف ترابية.

وذكرت الهيئة في بيان ان "طقس يوم غد الخميس سيكون صحواً ودرجات الحرارة ترتفع قليلا وتنشط رياح في المنطقتين الوسطى والجنوبية على فترات الى (20 – 30) كم/س ومدى الرؤية (6-8) كم".

واضافت ان "طقس يوم الجمعة المقبلة سيكون صحواً حاراً ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات، فيما تنشط رياح في المنطقتين الوسطى والجنوبية على فترات الى (20 – 30) كم/س ومدى الرؤية (6-8) كم".

وأكدت الهيئة ان "طقس يوم السبت المقبل سيكون صحواً حاراً ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق والرياح تنشط على فترات الى (30 – 40) كم/س مسببة تصاعداً للغبار بعد الظهر مع فرصة لحدوث عواصف ترابية ومدى الرؤية (6-8) كم وفي الغبار (2-4) كم وفي العواصف الترابية اقل من 1000 متر".

وذكرت ان "الطقس يوم الاحد المقبل سيكون صحواً مغبراً ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات ومدى الرؤية (5-7) كم".