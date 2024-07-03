مجلس نينوى يجري "استبدالا جماعيا" للادارات المحلية في المحافظة

صوت مجلس محافظة نينوى، اليوم الثلاثاء (2 تموز 2024)، على اعفاء واستبدال جميع قائمي المقام في المحافظة.

وذكر مصدر صحفي، إن "مجلس محافظة نينوى صوت على إعفاء جميع قائمي المقام ومدراء النواحي في المحافظة".

وأضاف، إن "مجلس محافظة نينوى انتخب سيدو الاحمدي قائمّقام قضاء سنجار، والتصويت على رعد ناصر قائمّقام قضاء تلكيف، فضلا عن التصويت لفواز مشعان الشلال مديراً لناحية ربيعة، والتصويت على خليل هابش قائمّقام قضاء تلعفر، وشعلان الغلب الجربا قائمّقام قضاء البعاج".