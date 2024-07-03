النائب فالح الخزعلي : السيادة العراقية لا تتجزأ والجميع مسؤول عنها ويجب اخراج القوات الاجنبية من العراق

أكد النائب فالح الخزعلي، اليوم الثلاثاء، ان السيادة العراقية لا تتجزأ وان حماية سيادة العراق مسؤولية الجمع، مبينا انه تم جمع تواقيع نيابية لتشريع قانون لإخراج القوات الأجنبية من العراق.

وقال الخزعلي في تصريح صحفي، انه "نرفض المساس بالسيادة العراقية من طرف تركيا او أي طرف اخر خصوصا بعد قرار مجلس النواب في 5/1/2020 الذي تم بموجبه التصويت على اخراج القوات الأجنبية من العراق".

وأضاف ان "هناك 90 نقطة توغل تركية وخمسة او أربعة قواعد تركية داخل العراق"، موضحا انه "تم جمع توقيعا 80 للتصويت على اخراج القوات التركية من العراق وأحيل الى اللجنة القانونية ولجنة الدفاع النيابية وعلى الجهات الحكومية ان تهتم بالسيادة لان موضوع السيادة يهم جميع العراقيين ولا يتجزأ".

وأشار الخزعلي الى ان "الإقليم وحكومة الإقليم معنية بخروج القوات الأجنبية وعدم السماح بدخولها بذريعة وجود جماعات تهدد الامن في تركيا وإيران".

وبين، ان "التواقيع النيابية تدعو لتشريع قانون لإخراج هذه القوات خصوصا مع وجود اكثر من مليون و600 الف عنصر امني اصبح لا داعي لوجود تلك القوات على الأراضي العراقية".