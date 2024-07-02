بينهم وزير حالي.. صدور 35 أمر قبـض واستقدام بحق 33 من الدرجات العليا

كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن مجمل الأوامر القضائية الصادرة والمُنفّذة بحق ذوي الدرجات العليا خلال شهر أيار من العام 2024.

وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة، في معرض حديثه عن أوامر الاستقدام الصادرة عن مديريات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمُحافظات وأحالتها إلى القضاء، إن "الجهات القضائيَّة أصدرت (35) أمر قبضٍ واستقدامٍ بحقّ (33) من ذوي الدرجات العليا للمُدَّة من (1- 31 / 5 /2024 )، تـوزَّعت بين (3) أوامر قبضٍ، و(32) أمر استقدامٍ" .

وأضاف مكتب الإعلام أن "الأوامر شملت وزيراً حالياً ووزيرين سابقين ووزيراً أسبق، ووكيل وزيرٍ أسبق، إضافةً إلى عضو مجلس نوَّابٍ سابقٍ، فضلاً عن (11) مديراً عاماً حاليّاً، و(13) مديراً عاماً سابقاً، ومديراً عاماً أسبق، ومُحافظين سابقين".