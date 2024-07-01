كتلة هوائية شمالية تداهم أجواء العراق وتتسبب بانخفاض درجات الحرارة

كشف الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، اليوم الاثنين (1 تموز 2024)، عن دخول كتلة هوائية شمالية لأجواء البلاد تتسبب بانخفاض درجات الحرارة.

وقال الزيادي في إيضاح، إن "البلاد تتعرض خلال ساعات عصر ومساء اليوم الاثنين عبور جبهة هوائية معتدلة مصحوبة بنشاط رياح شمالية تتعمق نهار الغد الثلاثاء تؤدي الى انخفاض معدلات الحرارة بفارق حوالي أربع درجات".

واضاف انها "تجعل الأجواء اعتيادية وتسجيل معدلات حول إلى دون المعدل السنوي حيث تتراوح مابين (46_43) مئوية في وسط وجنوبي البلاد".

وبين الزيادي ان "الأجواء تستمر اعتيادية خلال يومين وقد يطرأ إرتفاعاً مؤقتاً يوم الجمعة المقبل بسبب هبوب رياح شمالية حارة وجافة ترفع معدلات الحرارة إلى (49)مئوية ببعض الأماكن"، متوقعا ان "تعود الأجواء الأسبوع القادم شبه اعتيادية وأنخفاض مجدداً".