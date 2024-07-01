الشيخ همام حمودي يدعو لجعل ذكرى ثورة العشرين يوما وطنيا للدولة العراقية

أكد الشيخ الشيخ همام حمودي، رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، ان ثورة العشرين لم تكن حدثا عابرا، بل هي التاريخ الذي صنع الدولة العراقية، داعيا الى تحويل ذكراها الى يوم وطني لجمهورية العراق.

ودعا الشيخ حمودي ، في بيان لمكتبه الاعلامي ، الى ايلاء ثورة العشرين اهتماما واسعا في المناهج الدراسية لتنشئة جيل عارف بهوية دولته، ومعتز بامجاده، منوها الى ضرورة تخليد قادة الثورة وشهدائها برفع صورهم في شوارع العاصمة الرئيسية.