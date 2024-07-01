رئيس الجمهورية : التصريحات الامريكية المسيئة للقضاء العراقي قد يؤثر تكرارها على العلاقات مع الولايات المتحدة

استنكر رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد تصريحات النائب الجمهوري في الكونغرس الأمريكي مايك والتز المسيئة للقضاء العراقي ، مؤكدا انها :" لا تمس فقط شخص رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي القاضي فائق زيدان ، انما هي مساس باستقلالية القضاء العراقي الذي هو ركن أساس من أركان الدولة".

وقال رئيس الجمهورية في بيان :" ان النظام القضائي العراقي يعد من أرصن الأنظمة القضائية المستقلة في المنطقة ، وهو الكافل لتحقيق العدل والداعم لسيادة القانون والضامن لحقوق المواطنين المشروعة في العيش الحر الكريم".

واضاف :" ان مثل هذه التصريحات غير المسؤولة قد يؤثر تكرارها على طبيعة العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الامريكية"