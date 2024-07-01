الطقس خلال هذا الاسبوع غبار خفيف ودرجات حرارة دون الخمسين

صرّحت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، عن توقعاتها لحالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما اشارت الى تصاعد للغبار وتسجيل ثلاث محافظات درجات حرارة ثلاثينية غداً.

وذكرت الهيئة في بيان لها، أن "الطقس ليوم غد الثلاثاء سيكون على العموم صحو مع غبار خفيف، درجات الحرارة على العموم مقاربة مدى الرؤية (8-10) كم".

وأضافت ان "الطقس ليوم الاربعاء سيكون على العموم صحو مع تصاعد غبار، درجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الشمالية والوسطى وتنخفض قليلا في المنطقة الجنوبية مدى الرؤية (8-10) كم وفي الغبار (4-6) كم".

وأوضحت أن "الحالة الجوية المتوقعة للبلاد ليوم الخميس المقبل، سيكون الطقس صحو درجات الحرارة على العموم ترتفع قليلا مدى الرؤية (8-10) كم"، مبينة ان "الجمعة المقبل، سيكون الطقس صحو حار، درجات الحرارة على العموم ترتفع قليلا مدى الرؤية (8-10) كم".