منح دور واطئة الكلفة للنازحين العائدين طوعاً إلى صلاح الدين

قامت وزارتا الهجرة والمهجرين والتخطيط، بالتنسيق لمنح دور واطئة الكلفة للنازحين العائدين إلى مناطق سكناهم الأصلية جنوب محافظة صلاح الدين.

وبين مدير قسم محافظات الإقليم في الوزارة سامر مشكور، أن منح الأسر النازحة العائدة دورا واطئة الكلفة يهدف لتشجيع العودة الطوعية، ويأتي ضمن القرارات الخاصة ب‍مجلس الوزراء.

وأشار إلى المباشرة بتوزيع ما يقارب 34 منزلا واطئ الكلفة بين العائدين طوعا من مخيمات إقليم كردستان إلى جنوب محافظة صلاح الدين ومحافظة الأنبار، الأمر الذي يساعد على زيادة العودة الطوعية خلال المدة المقبلة، لا سيما من أربيل ودهوك، لأن محافظة السليمانية سجلت عودة أكبر عدد من القاطنين في المخيمات خلال المدة الماضية.

وجدد مشكور عزم الوزارة على إنهاء ملف النزوح من خلال العودة الطوعية، إذ إن هناك متابعة جادة لمخيمات النازحين بالتنسيق مع الجهات الأمنية لمن يرومون العودة الطوعية، ليتم تسليمهم منحة العودة (صكوك) البالغة أربعة ملايين دينار، إضافة إلى السلع المعمرة، وهي شاشة بلازما وطباخ وثلاجة، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.

وأعلنت وزارة الهجرة والمهجرين عودة (734) نازحا من آخر مخيمات محافظة السليمانية (آشتي) إلى مناطقهم الأصلية في قضاء بلد والدجيل في محافظة صلاح الدين، وقضاء سنجار في محافظة نينوى، تمهيداً لإغلاق ملف النازحين.