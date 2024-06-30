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بدافع الثأر.. مراجع لسجن السليمانية يخترق الإجراءات الامنية ويصيب نزيلين بجروح بليغة


أفاد مصدر أمني، اليوم الاحد (30 حزيران 2024)، بإصابة نزيلين بجروح إثر شجار اندلع بالأسلحة البيضاء داخل سجن التسفيرات في محافظة السليمانية.

وقال المصدر بحسب وسائل إعلام كردية إن "نزيلين اثنين أصيبا بجروح نتيجة اندلاع شجار استخدمت فيه الأسلحة البيضاء داخل سجن تسفيرات السليمانية".

وأضاف أن "النزيلين المصابين يبلغ احدهما من العمر  25 عامًا فيما يبلغ عمر الاخر 30 عاما"، مبينا انهما "أصيبا على يد أحد مراجعي السجن الذي قام بإخفاء سكين داخل الحذاء خلال مراجعته السجن قبل أن يتم اعتقاله من قبل الحراس ".

وأوضح ان "المهاجم سبق وأن قتل أحد إخوته على يد النزيلين"، مؤكدا أن "المصابين في حالة صحية حرجة ويخضعان للعناية المركزة".

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بدافع الثأر.. مراجع لسجن السليمانية يخترق الإجراءات الامنية ويصيب نزيلين بجروح بليغة
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