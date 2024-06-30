مجلس ذي قار ينفي اعتقال رئيسه: "شائعات مغرضة"

نفى الناطق الإعلامي باسم مجلس ذي قار ياس الخفاجي، اليوم الاحد (30 حزيران 2024)، اعتقال رئيس مجلس المحافظة عبد الباقي العمري.

وقال الخفاجي في حديث صحفي، إن "الانباء التي أوردتها منصات التواصل وبعض المواقع الإعلامية عن اعتقال رئيس مجلس محافظة ذي قار عبد الباقي العمري غير صحيحة وننفيها جملة وتفصيلا".

وأضاف، إن "العمري موجود في الناصرية ويمارس مهامه الرسمية بشكل طبيعي"، مؤكدا بأن "الصفحات السوداء هي من تقف وراء ترويج الخبر والذي يمثل اجندة أخرى الا ان الحقيقة لا يمكن طمسها".

وتداولت منصات على مواقع التواصل الاجتماعي انباء تفيد باعتقال رئيس مجلس محافظة ذي قار دون ذكر الأسباب، الامر الذي تم نفيه.