شخصان يضربان مواطناً بـ"السكاكين" بعد ركن عجلته امام منزلهما في الاعظمية

افاد مصدر أمني، اليوم الاحد (30 حزيران 2024)، بإصابة مواطن بجروح خطيرة بعد الاعتداء عليه بـ"السكاكين" نتيجة ركن عجلته امام منزل في منطقة الاعظمية.

وقال المصدر إن "شخصين قاما بالاعتداء على مواطن بالأسلحة البيضاء (السكاكين) بسبب ركن عجلته امام منزلهما في الكسرة بمنطقة الاعظمية شمالي بغداد، ما اسفر عن إصابته بجروح خطيرة".

وأضاف، إن "القوات الأمنية شكلت فريقاً وتمكنت من القاء القبض على أحدهما بعد متابعة كاميرات المراقبة"، مشيراً الى أنه "الملقى القبض عليه، يعمل منتسبا في الدفاع، وقد تم ايداعه التوقيف لينال جزاءه العادل".