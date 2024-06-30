الاتحاد الوطني يتهم احزاب سياسية بخطف منصب محافظ كركوك

اتهم عضو الاتحاد الوطني الكردستاني برهان الشيخ رؤوف، اليوم الاحد، بعض الأحزاب السياسية التي لا تمتلك الا مقعداً واحداً في المحافظة بمحاولة الاستحواذ على منصب المحافظ.

وقال رؤوف في تصريح ل /المعلومة /، ان "التحالفات التي شكلتها بعض الكتل السياسية التي تمتلك مقعداً واحداً من اجل الظفر بالمنصب لن تنجح كون الاتحاد هو الأعلى اصواتاً في الانتخابات"، مشيراً الى ان "كركوك ومنذ أكثر من سبع سنوات يترأسها الاتحاد الوطني".

وتابع ان "الحكم في كركوك لا يقتصر على من سيتسنم منصب المحافظ بل ستكون هناك لجان تدير عمل المحافظة ستشترك بها جميع القوى السياسية في كركوك"، مؤكداً ان "الاتحاد الوطني ستكون له كلمة الحسم في هذا الشأن وكذلك في انتخابات الإقليم المقبلة".

يذكر ان منصب محافظة كركوك بقي شاغراً لمدة تجاوزت الستة أشهر الماضية بسبب عدم التوافق بين الأحزاب السياسية والتحالفات بين الأحزاب الأقل تحصيلاً للأصوات في الانتخابات