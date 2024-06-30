الدفاع المدني تشرع بإغلاق المحال والدور المخالفة لشروط السلامة

أكد مدير الدفاع المدني اللواء محسن كاظم، اليوم الأحد، وجود قرار بإغلاق المحال والدور المخالفة لشروط السلامة كونها تهيئ عوامل الحرائق خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.

وقال كاظم في حديث صحفي إن "الحرائق التي تحدث ومن بينها حريق الشورجة قبل أيام، تشكلت لجان تحقيقية لمعرفة حيثياتها وتشخيص مكامن الخلل"، مشيراً إلى أنه "نجم عن استخدام دور سكنية كمخازن وهذا مخالف لشروط السلامة وقانون الدفاع المدني".

وأضاف، أنه "يتم تثبيت المخالفات في التحقيقات وإحالة المتسببين إلى جلسة الفصل المدني وفق قانون الدفاع المدني رقم 44 لسنة 2023"، لافتا إلى أنه "تم تنفيذ جولة ميدانية مع محافظ بغداد والاتفاق على تطبيق القانون بحق المحال والدور المخالفة بإغلاقها وتم تأشير الكثير من الملاحظات وسيتم التعامل معها بشكل عاجل وفوري للحد من وقوع الحرائق وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة".

وتابع، أن "العراق سجل درجات حرارة مرتفعة وصلت إلى 51 مئوية في الأيام الماضية والارتفاع من العوامل المساعدة لاشتعال النيران وإحداث مشاكل عدة تمهد للحرائق".