أبرزها الاربعين وتسهيل دخول الزائرين.. ملفات على طاولة العراق وايران

التقى قائد قوات الحدود الفريق الحقوقي محمد عبد الوهاب سكر، اليوم الاحد نظيره الايراني اللواء الركن احمد علي كودرزي والوفد المرافق له، في منفذ خسروي الايراني والمقابل لمنفذ المنذرية العراقي.

وذكر بيان لقيادة الحدود، انه :"جرى خلال اللقاء مناقشة القضايا المشتركة بين حدود البلدين والاستعداد لزيارة الاربعين وتنظيم وتسهيل دخول الزائرين القادمين من الجانب الايراني عبر المنافذ الرسمية".

واضاف " انه تم التباحث والتأكيد على تفعيل اللجان الأمنية المشتركة الخاصة بآلية مسك الحدود ومنع التسلل والتهريب لتحقيق الأمن والاستقرار في البلدين الجارين".

وتابع "تأتي هذه الزيارة بعد سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها قيادة قوات الحدود لتعزيز الشريط الحدودي العراقي الايراني وتزويده بالتقنيات الحديثة للمراقبة والرصد وزيادة عدد النقاط فيه"