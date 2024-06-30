طيران الجيش يستهدف عجلة ووكر لعناصر عصابات داعش الإرهابية في قاطعي كركوك وديالى

استهدف طيران الجيش العراقي وكراً يستخدم من قبل عناصر عصابات داعش الإرهابية في جبال حمرين ضمن قاطع عمليات كركوك .

وذكرت خلية الاعلام الامني في بيان " استمراراً للعمل التعرضي الذي تقوم به قواتنا الامنية في مختلف قواطع المسؤولية ، ووفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، فقد نفذت طيران الجيش العراقي، ضربة جوية بطائرات CH5 دمر خلالها وكراً يستخدم من قبل عناصر عصابات داعش الإرهابية في جبال حمرين ضمن قاطع عمليات كركوك".

واضافت الخلية " ان ذلك استهدف طيران الجيش العراقي الباسل عجلة متروكة لعناصر داعش ضمن جبال حمرين ايضا بالتحديد في ( منطقة صنيديج ) ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى، إذ تم تدميرها بالكامل "