وائل عبد اللطيف : انبوب العقبة سيرمي العراق بأحضان الكيان الصهيوني

أعتبر النائب والوزير السابق وائل عبد اللطيف، اليوم الاحد، ان تنفيذ مشروع انبوب العقبة سيرمي العراق بأحضان الكيان الصهيوني.

وقال عبد اللطيف في تصريح صحفي، ان "اي مشروع لا بد ان تكون له جدوى اقتصادية وهذا الانبوب سيكون مضرا على العراق بشكل كبير" مشيرا الى ان "رغم السوء الكبير في هذا المشروع الا ان الحكومة ما زالت مستميته لإنشائه".

واضاف "لا توجد شفافية من الحكومة في مشروع أنبوب العقبة واخفاء تفاصيل هذا المشروع عن الشعب امر معيب ومرفوض" لافتا الى ان "هذا المشروع سيمر بالأردن المطبعة والتي تعامل العراقيين بسوء كبير".

واوضح ان "من صوت على هذا المشروع يجب ان يحاسب حسب قانون تجريم التطبيع الذي صوت عليه البرلمان" مبينا ان "الاوساط الشعبية بدأت تعي خطورة هذا الانبوب".

ونشرت وسائل اعلام عربية تقريراً اقتصادياً مفصلاً عن هذا المشروع بعنوان العراق يصرّ على تنفيذ أنبوب "البصرة - العقبة" النفطي رغم الانتقادات التي لخصت فيه إلى أنه لا قيمة تجارية له على الإطلاق، لأن كلفة نقل البرميل الواحد فيه قد تصل إلى تسعة دولارات إضافية مقابل ستين سنتاً عن طريق موانئ البصرة.