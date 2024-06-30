نقابة الصحفيين العراقيين تكرم الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح بجائزة " درع الصحافة "

اعلنت نقابة الصحفيين العراقيين عن تكريم الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح بجائزة درع الصحافة ، تثمينا لشجاعته افي كشف الجرائم الصهيونية وتفانيه في اداء عمله الصحفي ورسالته الاعلامية بكل اخلاص ومهنية .

واعرب الدحدوح ، خلال كلمة فيديوية مسجلة بمناسبة الاحتفالات بالذكرى السنوية 155 للعيد الوطني للصحافة العراقية اليوم الاحد في بغداد ، عن تقديره العالي لدعم نقابة الصحفيين العراقيين ومساندتها للقضية الفلسطينية ودور الصحفيين العراقيين في نقل المواقف الوطنية الاصيلة لدعم صمود ابناء شعبنا الفلسطيني في غزة والاراضي المحتلة بوجه جرائم الكيان الغاصب.