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نقابة الصحفيين العراقيين تكرم الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح بجائزة " درع الصحافة "


 اعلنت نقابة الصحفيين العراقيين عن تكريم الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح بجائزة درع الصحافة ، تثمينا لشجاعته افي كشف الجرائم الصهيونية وتفانيه في اداء عمله الصحفي ورسالته الاعلامية بكل اخلاص ومهنية .

واعرب الدحدوح ، خلال كلمة فيديوية مسجلة بمناسبة الاحتفالات بالذكرى السنوية 155 للعيد الوطني للصحافة العراقية اليوم الاحد في بغداد ، عن تقديره العالي لدعم نقابة الصحفيين العراقيين ومساندتها للقضية الفلسطينية ودور الصحفيين العراقيين في نقل المواقف الوطنية الاصيلة لدعم صمود ابناء شعبنا الفلسطيني في غزة والاراضي المحتلة بوجه جرائم الكيان الغاصب.

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نقابة الصحفيين العراقيين تكرم الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح بجائزة " درع الصحافة "
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