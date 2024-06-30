هيئة الحج: سنجري قرعة الحج الشهر المقبل

أعلنت هيئة الحج والعمرة، اليوم الاحد، ان قرعة الحج ستجري الشهر المقبل.

وقالت الهيئة في بيان مقتضب ان "قرعة الحج ستجري الشهر المقبل".

وحصلت بعثة الحج العراقية، في وقت سابق، على المركز الاولِ بجائزة "لبيّتم" لأفضل بعثة حج تمثّل بلدها لهذا الموسم.

في منافسة شاركت فيها بعثات اثنين وسبعين دولة من مختلف الدول العربية والإسلامية فاز العراق بالمركز الأول وحصلت بعثة الحج العراقية على المرتبة الأولى بجائزة "لبيتم" للعام الهجري الحالي والتي تصدرها وزارة الحج السعودية لأفضل بعثة حج تمثّل بلدها.

وهذه الجائزة تكريمية شرفية ومعنوية تمنح لأفضل الدول تنظيما في أداء مناسك الحج.