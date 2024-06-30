إنفجار خزان كلور في محطة تصفية الماء جنوب الفلوجة.

صرّحت دائرة صحة الانبار، اليوم الاحد، عن استقبال مستشفى الفلوجة التعليمي، حالات اختناق كثيرة، اثر انفجار خزان كلور في محطة تصفية الماء جنوب الفلوجة.

وذكرت الدائرة في بيان لها، ان طوارئ مستشفى الفلوجة التعليمي استقبل عددا من المصابين بحالات الاختناق اثر انفجار خزان كلور في محطة تصفية ماء التحدي في جنوب الفلوجة والذي اسفر عن عدد من حالات الاختناق والتي تقدر بسبعين حالة مختلفة الدرجات من بينهم افراد من الدفاع المدني .

وبيّنت ان الكوادر الطبية والصحية استنفرت في قسم الطوارئ لاستقبال الحالات الواردة اليها وتقديم الاسعافات الاولية اللازمة، وتمت مغادرة جميع الحالات بعد التماثل للشفاء.